USD (Alış - Satış) : 7,81 - 7,82 EURO (Alış - Satış) : 9,29 - 9,31

İnsanlık tarihinde ilk! Mars'ta havalanacak!

NASA'nın yaptığı açıklamaya göre Mars helikopteri Ingenuity Nisan ayının ilk haftasında uçuşa geçecek. Ingenuity, başka bir gezegende havalanan ilk insan yapımı cisim olarak tarihe geçecek.

Teknoloji / 23 Mart 2021 Salı 22:27
İnsanlık tarihinde ilk! Mars'ta havalanacak!

Perseverance gezginiyle birlikte geçtiğimiz ay Mars'a indirilen Ingenuity helikopteri ilk uçuşuna hazırlanıyor. NASA'nın yaptığı açıklamaya göre helikopter Nisan ayının başlarında ilk testini gerçekleştirecek. Araştırmacılar şu anda ayın ilk haftasını hedef tarih olarak belirlemiş durumda.

Görevle ilgili bir güncelleme yayınlayan NASA,"Ingenuity'nin test uçuşlarının Nisan ayının ilk haftasında başlamasını bekliyoruz. Mühendislerimiz şu anda Perseverance'ın ve Ingenuity'nin konumlanması gibi detaylar üzerinde çalıştığı için ilk test uçuşunun kesin tarihini henüz belirlemiş değiliz." ifadelerini kullandı.

İlginizi ÇekebilirAvatar NASA, Mars'ta helikopter uçuracak: Ingenuity yarın Mars'a iniyor
NASA, Ingenuity helikopternini sadece bir ilk adım olarak görüyor. Uzay ajansı, tamamıyla bir teknoloji testi olarak geliştirilen helikoptere herhangi bir bilimsel ekipman yerleştirmemiş. Sadece bir adet yüksek çözünürlüklü kamera yer alıyor.

1,8 kilogram ağırlığında olan Ingenuity, Mars'taki inanılmaz ince atmosfer nedeniyle pervanelerini dünyadaki bir helikopterden 10 kat daha hızlı çevirmek zorunda (2400 RPM). NASA, bu görevde başarılı olunması halinde Mars'ın keşif sürecinin müthiş hızlanacağını düşünüyor. Gelecekte Mars'ta, Ingenuity'de kullanılan teknolojileri temel alan onlarca helikopterin uçarak keşif yaptığı görebiliriz.

Ingenuity'nin ilk uçusunda yüzeyden yaklaşık 3 metre havalanması bekleniyor. NASA'lı araştrımacılar Ingenuity'nin Dünya'yla iletişimini Perseverance gezgini üzerinden gerçekleştirecek, bu nedenle Ingenuity gezginden en fazla 1 kilometre kadar uzaklaşabilecek.

Ingenuity Nisan ayındaki ilk test kalkışında başarıya ulaşırsa başka bir dünyadaki ilk uçuşa imza atmış olacak.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement