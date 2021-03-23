İmamoğlu'nun bir yalanı daha patladı

Göz göre göre Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'nın olmadığını iddia eden tatilci Ekrem 'Gezi Parkı'nın devredildiği Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı diye aktif bir vakıf şu anda yok.' gerçek dışı açıklamarından sonra Diriliş Postası Yazarı Murat Özer sosyal medyada 'İmamoğlu'nun yok dediği Sultan II. Bayezid Han Vakfı'na ait arşivlerimizde 1045 adet belge bulunuyor.' notu ile bir belge yayımladı.



İşte Murat Özer'in o paylaşımı;







