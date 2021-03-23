Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü!

Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de diyaloğun verimli şekilde sürdürülmesi için Yunanistan'ın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.



ART ARDA GÖRÜŞMELER



Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İtalya Başbakanı Mario Draghi ile de görüştü.



Erdoğan'ın Draghi ile görüşmesinde Türkiye-İtalya ilişkilerini geliştirecek adımlar, iki ülke arasındaki ticaret hacmi, göç krizi, vize serbestisi ve bölgesel meseleler ele alındı.