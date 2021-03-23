Bakan Gül'den kadına şiddete karşı net mesaj!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.



HER TÜRLÜ ÇABAYI ORTAYA KOYACAĞIZ



Bakan Abdülhamit Gül, "Attığımız adımların ötesinde kanuni düzenlemeleri en kısa zamanda yapma hususunda her türlü çabayı ortaya koyacağız." dedi.



ŞİDDETLE KINIYORUM



Bakan Gül, "Magazin uğruna, reyting uğruna aileyi ve kadını malzeme edenleri en ağır şekilde, şiddetle kınıyorum." sözlerini kullandı.