Bakan Gül'den kadına şiddete karşı net mesaj!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
HER TÜRLÜ ÇABAYI ORTAYA KOYACAĞIZ
Bakan Abdülhamit Gül, "Attığımız adımların ötesinde kanuni düzenlemeleri en kısa zamanda yapma hususunda her türlü çabayı ortaya koyacağız." dedi.
ŞİDDETLE KINIYORUM
Bakan Gül, "Magazin uğruna, reyting uğruna aileyi ve kadını malzeme edenleri en ağır şekilde, şiddetle kınıyorum." sözlerini kullandı.