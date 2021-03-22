Valilik duyurdu: Artık HES koduyla...!!!

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 100 binde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı en fazla artan 5 ilden biri olan Yalova'da, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alınarak uygulanmasına başlandı.



Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı'nda alınan kararlar, Valilik tarafından yazılı açıklamayla duyuruldu.



Buna göre, il merkezi ve ilçe merkezlerinin, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, yeme içme yerleri, AVM'ler, zincir marketler, pazar yerlerine, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca, nikah salonu, düğün salonu, tiyatro gibi kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerine girişlerde, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Yalova'ya gelişlerde, taksilerde HES kodu kontrolleri fotoğraflı kimlik belgesi teyidiyle gerçekleştirilecek, ateş ölçümü yapılacak.



Resmi ve özel okullar ile kurumlara girişlerde, Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyonla oluşturulan, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden ve ayrıca anlık olarak SMS yolu ile risk durumu takibi yapılan öğretmen, öğrenci ve personel dışında kalan kişiler ve ziyaretçiler için HES sorgulamasında aynı yöntem uygulanacak.



Uygulama, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliğin, Valilik ya da kaymakamlıklara bilgi verilerek düzenlenecek organizasyonlarda (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere) girişlerde, kent merkezinde "Kafeler Sokağı" olarak bilinen Huzur Sokağı ve Barış Sokağı'nın bulunduğu bölgeye girişlerde de geçerli olacak.



Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde market ve AVM otoparkları kapalı tutulacak.



APARTMAN VE SİTE YÖNETİCİLERİNE UYARILARDA BULUNULACAK



Kentte, temaslı bilgilerini doğru vermeyen kişilerin tespiti halinde haklarında idari ve adli yaptırım başlatılacak. Banka, PTT gibi iş yerlerinde oluşabilecek kalabalığı önlemek için şube ve hizmet verilecek nokta sayısı artırılacak, mümkün olduğunca randevu ya da uzaktan erişimle işlemlerin yapılması sağlanacak.



Ev ziyaretlerine katılacak kişi sayısını sınırlandırmak için gerek denetim gerekse filyasyon ekiplerinin bina ve evlerde görülen kalabalıkları tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.



Apartman ve site yöneticilerine kalabalık ev ziyaretleri ve site içinde değişik amaçlarla toplanmaları önlemeleri amacıyla uyarıda bulunulacak.



Virüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla okul müdürlerince öğrencilerin ders dışında bir araya gelmeleri, velilerin de okul içi veya okul bahçelerinde bir araya gelmeleri önlenecek. Öğrencilerin okulun açık olduğu saatlerde okul bahçesi dışına çıkmasına izin verilmeyecek.



Denetim ekiplerinde yer alan personel için kendilerini belli edecek özel kıyafet yaptırılacak.



Ayrıca, belediye tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça bilgilendirme afiş ve broşürleri yaptırılıp asılacak.



YENİ TEDBİRLERİN UYGULANMASINA KENTİN BİRÇOK NOKTASINDA BAŞLANDI



HES kodunun fotoğraflı kimlik belgesi teyidiyle sorgulanması ve ateş ölçümü zorunluluğuna ilişkin uygulama kentin birçok noktasında başladı.



Polis ve zabıta ekipleri, kentin farklı bölgelerinde, kalabalığın olduğu sokak ve cadde girişlerinde noktalar oluşturarak uygulama yaptı.



Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki vaka oranının artışından dolayı üzüldüğünü belirterek, bu olumsuz tablo nedeniyle tedbirleri attıracaklarını söyledi.



Maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla önem vereceklerini de aktaran Tutuk, "Bu anlamda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Ek tedbirler alıyoruz. Tüm kurumsal marketlere de HES kodu uygulaması zorunluluğu getirdik. Kafeteryalarımızın çok olduğu iki sokağımıza giriş çıkışlarda İstiklal Caddesi'nde de HES kodu uygulamasını kullanacağız." diye konuştu.



İldeki vaka oranının yükselmesinden şikayetçi olan vatandaşlar da önlemlerin arttırılmasına destek verdi.