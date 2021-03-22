Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gentiloni ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği (AB) Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni ile görüştü. Toplantı sonrası açıklama yapan Pekcan, 'Sayın Gentiloni ile ileri işbirliğinin sürdürülmesi ve daha yakın bir diyalog tesisi için mutabık kaldık.' ifadesini kullandı.









Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ekonomi Komiseri Gentiloni ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşme sonrası Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Pekcan, yaptığı açıklamada Paolo Gentiloni ile gümrük işlemleri ile ilgili önemli bir toplantı gerçekleştirildiğini belirterek, 'AB Ekonomi Komiseri Sayın Paolo Gentiloni ile AB Zirvesi öncesinde önemli bir VC toplantısı gerçekleştirdik. İkili ekonomik ve ticari ilişkiler, Türkiye-AB Pozitif Gündemi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Yeşil Mutabakat ve gümrük işbirliği konularını değerlendirdik. Sayın Gentiloni ile gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi, yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına ilişkin ileri işbirliğinin sürdürülmesi ve daha yakın bir diyalog tesisi için mutabık kaldık. Bu verimli görüşme için kendisine teşekkür ederim' ifadelerine yer verdi.