USD (Alış - Satış) : 7,90 - 7,92 EURO (Alış - Satış) : 9,41 - 9,42

TBMM Başkanı Şentop'tan önemli açıklamalar!

TBMM Başkanı Şentop: "TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var. Bu çok yüksek bir sayı. TBMM'de bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo. Türkiye açısından doğru bir tablo değil."

Güncel / 22 Mart 2021 Pazartesi 21:39
TBMM Başkanı Şentop'tan önemli açıklamalar!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TRT Haber özel yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasının satır başları şöyle;

Siyasi partilerle ilgili kapatma davası açılması çok hoş bir durum değil. Ancak kapatma davaları ile ilgili hususlar anayasamızda gerekse mevzuatta düzenlenmiş hususlardır. Siyasi partilerin de uyması gereken esaslar var. Onlarla ilgili ihlalleri ile ilgili hususlar ortaya çıktığında başlatılan bir süreç. Bunlar tamamen hukuki bir durum.

TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE İLGİLİ MESAFEYİ KORUMALARI LAZIM

Temel meselemiz bizim anayasada ve siyasi partiler kanununda olan ölçülere göre siyaset yapmaktır. Kendi işine geldiği zaman burada kanunlarla ilgili kimsenin şikayeti yok. Bunu siyasi partiden bahsettiğimizde kanunlara göre ortaya çıkıyor. O vasfı kazanırken kimse kanunlardan şikayetçi olmuyor. Çalışma işleyişle ilgili kriterler var bu sefer onlarla ilgili şikayetler ortaya çıkıyor. Terör örgütleri ile ilgili mesafeyi korumaları lazım. Sadece Türkiye'de değil başka yerlerde de öyledir.

Siyasi partilerle ilgili kuruluş aşamalarında uyacağı esaslar var o aşamada ihlal varsa zaten müdahale edilebiliyor. Kurulduktan sonra da aldığı kararlar bağlamında denetimdeler müdahale edilebiliyor. Kapatma davası ise yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bir durum o yüzden belli bir zaman geçmesi gerekiyor bunların tespit edilebilmesi için.

DOSYALAR TERÖR İLE İLGİLİ OLDUKÇA VAHİM NİTELİK TAŞIYOR

Kapatma davası açıldıktan sonra bir görüşmem söz konusu değil fakat milletvekili arkadaşlar nihayetinde zaman zaman görüştüğümüz oldu. Açıldığı zaman bu tür hususlarla ilgili kanaatlerimi de söyledim. Siyaseten başka partilere akıl vermek olmaz. Hazine yardımı konusunda ise birçok ülkede de var. Ortaya çıkış noktası da siyasi partilerin muhtaç olmaması için finansmanın kolaylaştırılması amacıyla ortaya çıkmış bir husus. Bu yapılan son düzenlemeyle kapatma kararı verilmediği takdirde hazine yardımının kesilmesi söz konusu. Hazine yardımının kesilmesinde çoğunluk aranmıyor. Anayasa Mahkemesi tarafından alınması gereken bir karar.

Fezlekeler konusunda dokunulmazlık kalkıyor fakat milletvekilliği düşmüyor. Yaklaşık bin 300 dosya var, bu oldukça yüksek bir sayı. Dosyalar terör ile ilgili oldukça vahim nitelik taşıyor.

Dokunulmazlıklarla ilgili sınırlı bir düzenleme düşünülebilir.

MilletvekiliMustafa Şentop

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement