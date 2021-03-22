Kılıçdaroğlu’ndan HDP’li Gergerlioğlu’na 'destek' telefonu

TBMM koridorlarında terör örgütü lehine slogan atarak terör örgütü propagandası yapması sonrası hakkında soruşturma başlatılan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gelişmenin ardından HDP’li Gergerlioğlu’nu aradı.



Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, “Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beni aradı. Skandalı kınadı. Ortak payda çok önemlidir” ifadelerini kullandı.