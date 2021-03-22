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İstanbul'da dolu sürprizi!

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da çarşamba akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur bekleniyordu. Son dakika haberine göre İstanbul'un bazı ilçelerinde dolu yağışı etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı'nda da dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Güncel / 22 Mart 2021 Pazartesi 17:09
İstanbul'da dolu sürprizi!

İstanbul'da saat 16.00'dan sonra hava karardı ve yağmur başladı. Bazı ilçelerde dolu da etkili oldu. Bahçelievler ve Güngören'de kısa süreli dolu yağdı. Taksim Meydanı'nda da dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

'AKŞAM SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şubesi eski müdürü Ahmet Uçar, İstanbul'da hava durumuna ilişkin sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Uçar, 'İstanbul'da başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte önümüzdeki 2 saat içerisinde lokal dolu yağışı ihtimali de vardır. Tedbirli olmakta yarar var. İstanbul bir saate kadar batısında Avrupa yakasından başlayarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisine girecek. Yağışlar aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olacak' dedi.

İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor.

Sistemin etkisi ile bugün 15 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların, çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri yaşanabilir.

Bugün kent genelinde aralıklarla sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yarın rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile sıcaklıkların 4-8 derece aralığına gerileyeceği, beraberinde sağanak geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Çarşamba yağışların gün boyu aralıklarla devam etmesi öngörülürken, akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile sıcaklıklar 1 derece civarına gerileyecek. Beraberinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının cuma sabah saatlerine kadar etkili olacağı, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

Gelecek hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların tekrar bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor.

Hafta Sonu

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