İki dev bankadan Türk şirkete yatırım!

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk şirket DgPays'e yatırım yapmak üzere anlaştı.



Bankalar ve alternatif ödeme kanalları için finans teknolojileri sağlayan bir şirket olan DgPays, 9.2 milyon kredi kartı, 3.200 ATM ve 150.000'den fazla POS ödeme noktasıyla Türkiye'de faaliyet gösteriyor.



Goldman Sachs Varlık Yönetimi Birimi ve EBRD tarafından yapılacak yatırım, Türkiye'de bugüne kadar fintech alanında yapılan en önemli uluslararası yatırımlardan biri olma özelliğini taşıyor.