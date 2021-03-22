HDP eş Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında Nevruz kutlaması sırasında yaptığı konuşması nedeniyle soruşturma başlattı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, dün Diyarbakır Nevruz'unda yaptığı konuşma gerekçesiyle soruşturma başlattı.



Sancar hakkında, "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldığı öğrenildi.



HDP'LİLER TERÖRİSTBAŞI APO POSTERLERİ VE BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PAÇAVRALARI AÇTI



HDP öncülüğünde dün gerçekleştirilen etkinlikte terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı, örgütü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posterinin açıldığı tespit edildi. Başsavcılık, bu kapsamda etkinlikle ilgili soruşturma başlattı.



Etkinlikte yasa dışı eylemlerde bulundukları tespit edilen 81 kişi hakkında işlem yapıldı.



Bu kişilerden gözaltına alınan 13'ünün emniyetteki işlemleri sürüyor. Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlenmiş, etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve bazı HDP'li milletvekilleri katılmıştı.



Alanda zaman zaman terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posteri açılmıştı