Gergerlioğlu teslim olmazsa görüldüğü yerde yakalanacak

Hakkında, Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan 2 Yıl 6 Ay hapis cezası hükmedilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği 17 Mart 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından düşürüldü. Sonrasında gelişen olaylar ve yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan Gergerlioğlu ile ilgili süreç belirlendi. İşte son dakika gelişmesi:



DOKUNULMAZLIĞI RESMEN KALKTI



Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yazı 19 Mart 2021 tarihinde Kocaeli Cumhuriyet Başavcılığı'na ulaştı.



10 GÜN İÇİNDE TESLİM OLMAZSA...



Edinilen son dakika bilgisine göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hükmün infazı için 19 Mart 2021 tarihinde hükümlünün mernis adresine çağrı kağıdı çıkarttı.



Buna göre; çağrı kâğıdının tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde Gergerlioğlu'nun teslim olması beklenecek, teslim olmadığı takdirde yakalama emri çıkartılacak.



MECLİSTEN ÇIKMAMIŞTI



Dokunulmazlığı kaldırılmasına rağmen Meclis'ten çıkmayarak sosyal medya yayınları ile bir süre provokasyon yapan Ömer Faruk Gergerlioğlu önceki gün meclisten çıkarıldı.





GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün sabah saatlerinde ifadesi alınmak üzere Gergerlioğlu'nun gözaltına alınması talimatını vermişti. Gözaltı işlemi kısa süre içerisinde uygulandı



TERÖR PROPAGANDASI VE KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLALDEN İFADESİ ALINDI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilliğinin düşmesinin ardından Meclis'te eylem yapan Gergerlioğlu'nun, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesinin alındığını açıkladı





