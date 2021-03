Doğu Akdeniz'de önemli gelişme! Türkiye ile Yunanistan arasında kırmızı telefon anlaşması

YUNAN To Vima gazetesine göre iki ülke silahlı kuvvetlerinin harekât daireleri arasında 'kırmızı telefon' olarak bilinen direkt iletişim hattı kurulmasında anlaşmaya varıldı.



Mutabakatın 2 hafta önce NATO'da sağlandığını belirten To Vima, söz konusu doğrudan iletişim hattının 24 saat açık tutulacağını aktardı.



DİREKT İLETİŞİM

Atina Haber Ajansı (ANA) ise, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın geçen cuma günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesinde, harekât dairelerine direkt iletişim hattı konusunu da görüştüklerini belirtti.



ANA haberinde, 'Görüşmede iki ülkenin vardıkları mutabakat gündeme geldi. Stoltenberg harekât daireleri arasındaki direkt iletişim hattı sayesinde muhtemel gerginliklerin giderilmesinin mümkün olacağına ilişkin inancını dile getirdi' dedi.



Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs konusunun artık Türkiye-AB ilişkilerinden geçtiğini, bunun da ülkesinin dış politikasının bir başarısı olduğunu ifade etti.



Hürriyet'te yer alan habere göre, Miçotakis, To Vima'ya verdiği demeçte 'Coğrafya, Türkiye ile birlikte ve olabildiğince en iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamamıza karar verdi. Türk-Yunan ilişkilerinin Türkiye-AB ilişkilerinden geçtiği bir çerçeve oluşturduk' dedi.



YUNANİSTAN VE ABD, BATI TRAKYA'DA TATBİKAT YAPTI

Yunan ve ABD kara kuvvetleri birlikleri, Batı Trakya'nın İskeçe (Ksanti) şehrinde bulunan 'Peterohori' talim alanında ortak bir tatbikat gerçekleştirdi. Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 11-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikata Yunan 25. Zırhlı Tugayı ve ABD'nin Avrupa-Afrika Kuvvetleri 1. Tümeni birliklerinin katıldığı belirtildi.



'Trakya İşbirliği-21' adı verilen tatbikatın son aşamasını ABD'nin Selanik Başkonsolosu Elizabeth Lee ve ABD'nin Avrupa-Afrika Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral Joe Jarrard da izledi.