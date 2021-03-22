USD (Alış - Satış) : 7,27 - 7,28 EURO (Alış - Satış) : 8,66 - 8,67

Doğu Akdeniz'de önemli gelişme! Türkiye ile Yunanistan arasında kırmızı telefon anlaşması

Türkiye ile Doğu Akdeniz’de sürekli olarak gerilimi artıran Yunanistan arasında NATO’nun “Oruç Reis” krizinden sonra oluşturduğu Ayrıştırma Usulleri Mekanizması çerçevesinde önemli bir mutabakata vardı. ‘kırmızı telefon’ olarak bilinen direkt iletişim hattı kurulmasında anlaşmaya varıldı. Mutabakatın 2 hafta önce NATO’da sağlandığını belirten Yunan medyasından To Vima, söz konusu doğrudan iletişim hattının 24 saat açık tutulacağını aktardı.

Güncel / 22 Mart 2021 Pazartesi 11:49
Doğu Akdeniz'de önemli gelişme! Türkiye ile Yunanistan arasında kırmızı telefon anlaşması

YUNAN To Vima gazetesine göre iki ülke silahlı kuvvetlerinin harekât daireleri arasında 'kırmızı telefon' olarak bilinen direkt iletişim hattı kurulmasında anlaşmaya varıldı.

Mutabakatın 2 hafta önce NATO'da sağlandığını belirten To Vima, söz konusu doğrudan iletişim hattının 24 saat açık tutulacağını aktardı.

DİREKT İLETİŞİM
Atina Haber Ajansı (ANA) ise, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın geçen cuma günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesinde, harekât dairelerine direkt iletişim hattı konusunu da görüştüklerini belirtti.

ANA haberinde, 'Görüşmede iki ülkenin vardıkları mutabakat gündeme geldi. Stoltenberg harekât daireleri arasındaki direkt iletişim hattı sayesinde muhtemel gerginliklerin giderilmesinin mümkün olacağına ilişkin inancını dile getirdi' dedi.

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs konusunun artık Türkiye-AB ilişkilerinden geçtiğini, bunun da ülkesinin dış politikasının bir başarısı olduğunu ifade etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Miçotakis, To Vima'ya verdiği demeçte 'Coğrafya, Türkiye ile birlikte ve olabildiğince en iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamamıza karar verdi. Türk-Yunan ilişkilerinin Türkiye-AB ilişkilerinden geçtiği bir çerçeve oluşturduk' dedi.

YUNANİSTAN VE ABD, BATI TRAKYA'DA TATBİKAT YAPTI
Yunan ve ABD kara kuvvetleri birlikleri, Batı Trakya'nın İskeçe (Ksanti) şehrinde bulunan 'Peterohori' talim alanında ortak bir tatbikat gerçekleştirdi. Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 11-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikata Yunan 25. Zırhlı Tugayı ve ABD'nin Avrupa-Afrika Kuvvetleri 1. Tümeni birliklerinin katıldığı belirtildi.

'Trakya İşbirliği-21' adı verilen tatbikatın son aşamasını ABD'nin Selanik Başkonsolosu Elizabeth Lee ve ABD'nin Avrupa-Afrika Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral Joe Jarrard da izledi.

Yunanistan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement