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Başkan Erdoğan'a suikast girişiminde flaş gelişme!

15 Temmuz'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan eski bordo bereli üstüğmen Murat Köse'nin eşi Dilek Köse'nin de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından orduya sızdırılan isimlerden olduğu ortaya çıktı. Ankesör soruşturmasında aranan teğmen Köse, saklandığı gaybubet evine yapılan operasyonla yakalandı.

Güncel / 22 Mart 2021 Pazartesi 10:29
Başkan Erdoğan'a suikast girişiminde flaş gelişme!

FETÖ'nün hain darbe girişimi gecesi Muğla Marmaris'te Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli eski üsteğmen Murat Köse, suikast timinden kaçtıktan 15 gün sonra yakalanmıştı. Konuyla ve kritik isim Murat Köse ile ilgili ortaya çıkan ayrıtılar şoke etti. Köse'nin orduya katalogdan evlendiği eşiyle birlikte sızdığı belirlendi.

EŞİ DE ORDUYA SIZDIRILMIŞ

Anayasayı i̇hlal, Cumhurbaşkanına suikast ve 2 kez yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli kasten yaralama suçundan 6 yıl, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 18 yıl hapis cezası alan Köse'nin eşinin de orduya sızdırılan isimlerden olduğu ortaya çıktı.

KATALOG EVLİLİĞİ YAPMIŞ

FETÖ üyesi eski askerin eşi Dilek Köse'nin de orduya sızdırılan isimlerden olduğu belirlendi.

ARAMA KARARI ÇIKARILDI VE DÜĞMEYE BASILDI

Örgüt üyelerinin tespitine yönelik yürütülen ankesör soruşturmasında Dilek Köse'nin örgütün sivil imamlarıyla irtibat kuran isimlerden olduğunun ortaya çıkmasının ardından Köse hakkında arama kararı çıkartıldı.

Kara Kuvvetleri'nde teğmen olarak görev yaparken 6 Ocak 2017'de ihraç edilen Köse'nin Ankara'da saklandığını belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

GAYBUBET EVİNDEN ÇIKTI!

FETÖ'nün gaybubet ve mahrem yapıya ait evlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Dilek Köse'nin Etimesgut'ta saklandığı ev tespit edildi.
Yalova'da yaşayan kardeşi adına emlakçı aracılığıyla kiralanan evde kalan Dilek Köse eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Örgüt aracılığıyla katalog evliliği yaptığı öne sürülen Köse'nin ankesör aracılığıyla örgütün sivil imamlarıyla görüşen isimler olduğu belirtildi.

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