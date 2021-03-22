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AB'den 6 milyar avro itirafı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, AB ve Türkiye arasındaki iş birliğinin stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, 'AB, sözleşme kapsamında Türkiye'ye söz verdiği 6 milyar avroyu ödemeli.' dedi.

Güncel / 22 Mart 2021 Pazartesi 20:35
AB'den 6 milyar avro itirafı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, katıldığı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi.

"AB'NİN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'YE BAĞLI"

AB ve Türkiye arasındaki iş birliğinin stratejik öneme sahip olduğuna işaret eden Szijjarto, bugün AB'nin güvenliğinin Türkiye'nin güvenliğine bağlı olduğunu kaydetti.

"AB TÜRKİYE'YE SÖZ VERDİĞİ 6 MİLYAR AVROYU ÖDEMELİ"

Szijjarto, "Türkiye'de 4 milyon sığınmacı yaşıyor. Eğer Türkiye, bu sığınmacıları tutmaya devam etmez ve onları bırakırsa, AB benzersiz bir krizle karşı karşıya kalır. Öncelikle AB, sözleşme kapsamında Türkiye'ye söz verdiği 6 milyar avroyu ödemeli." diye konuştu.

AB ile Türkiye arasındaki gümrük anlaşmanın da güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Szijjarto, Türkiye'nin dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasında yer aldığını, bu yüzden anlaşmanın AB'nin de çıkarına olacağını kaydetti.

BAŞKAN ERDOĞAN: BİZE VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Başkan Erdoğan geçen ay İzmir'deki Uluslararası Göç Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Avrupa Birliği, 100 bin sığınmacı için Yunanistan'a 3 milyar euro destek verirken, 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı. Bir araya geldiğimizde açıklamaları hep yalan" ifadelerini kullandı. ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın Suriye'deki Kürtler için kendisini aradığını da açıklayan Erdoğan, "Kobanili Kürtlere de kapımızı açtık. Ama bunlar hala terörle ve teröristlerle birlikteler. Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok" ifadelerini kullanmıştı.

YunanistanBarack ObamaMacaristanSuriye

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