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Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu salıverildi

Meclis'te sabah saatlerinde gözaltına alınan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gergerlioğlu'nun hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tekrar gözaltına alınarak cezaevine gönderileceği belirtiliyor.

Güncel / 21 Mart 2021 Pazar 14:43
Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu salıverildi

Hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararı Meclis'te okunduktan sonra milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'i terketmemiş ve 'Adalet nöbeti' adıyla eylem başlatmıştı. Meclis'te yer yatağı sererek eylem yapan Gergerlioğlu, "Sonuna kadar direneceğim, teslim olmayacağım" açıklaması yapmıştı. Polis bu sabah Meclis'e girdi ve Gergerlioğlu'nu gözaltına aldı. Gergerlioğlu gözaltına alınırken "Biz bu görüntüleri 90’larda da gördük" dedi.

Hakkında yeni soruşturma açılmış
Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma nedeninin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında olduğu belirtildi. Soruşturmada, Gergerlioğlu’nun Meclisi terk etmediği, hala “milletvekili gibi davrandığı, sosyal medya üzerinden basın açıklamaları yaptığı, canlı yayınlar yaptığı, kamu binasında hakkı olmadan durması” suçlaması yapıldı.

Savcılık ayrıca, Gergerlioğlu'nun grup katına çıkarken yanında olan grup içinden "Biji Serok Apo" sloganı attığını belirtip, "TBMM koridorlarında terör örgütünün propagandasının yapıldığı" suçlaması da yapmıştı.

Başsavcılık: Serbest bırakıldı
Son dakika bilgisine göre, Gergerlioğlu ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Savcılık açıklamasında "Eski Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında '17.03.2021 tarihinden itibaren gece gündüz aralıksız TBMM binasını terk etmemesi, düşmüş olmasına rağmen Mecliste milletvekili gibi hereket etmesi ile 17.03.2020 tarihinde Meclis Genel Kurulundan ayrılıp HDP partisi grup katına çıktığı sırada kendisi ile birlikte yürüyüşe geçen gruptan biji serok apo şeklinde sloganlar atılması' sebepleriyle Türk Ceza Kanunu'nun 262/1, 116/2-4 ve 3713 sayılı Kanunun 7/2. maddeleri kapsamında başlatılan soruşturmada, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat ile şüpheli Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ifadesinin alınması sağlanmış, ifadesi ikmal edildikten sora şahıs serbest bırakılmıştır." denildi.

Milletvekili

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