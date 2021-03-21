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İtalyan analistten çarpıcı Türkiye itirafı

Bir televizyon programına konuk olan İtalyan analist, Türkiye'nin Akdeniz'de giderek yükselen bir güç olduğunu belirterek, "Türkler eşsiz bir millet" dedi.

Güncel / 21 Mart 2021 Pazar 19:59
İtalyan analistten çarpıcı Türkiye itirafı

İtalyan analist, katıldığı bir televizyon programında Türkiye hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olduğunu ifade eden İtalyan analist, Türklerin eşsiz bir millet olduğunu söyledi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını gösteren bir haritaya yer veren İtalyan analist, 'Burada Osmanlı'nın coğrafi boyutunu görüyoruz. Bu harita Osmanlı İmparatorluğu'nun bir Akdeniz İmparatorluğu olduğunu açıkça gösteriyor. Bu imparatorluğun merkezi ve kalbi Akdeniz bölgesi. Özelikle Ege ve Doğu Akdeniz.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Akdeniz'de yükselen bir güç olduğunu dile getiren İtalyan analist, 'Soğuk Savaş sırasında Türkiye'ye yönelik Sovyet tehdidi Türkiye'nin manevra alanını birhayli sınırladı. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra 90'ların başından bu yana Türkiye hızlı bir değişim gösterdi' dedi.

İtalyan analist sözlerinin devamında şunları kaydetti:

'Türkiye'nin temel varlığı, Türk milletinin daima var olması gerektiği inancıdır. Türkiye'nin önemli bir ülke olması gerektiği inancı. İşte bu motivasyon Türk milletinin muhtemelen diğer toplumların aşamayacağı engelleri aşmasına neden oluyor. Türkler eşsiz bir millet. Türklerde ülkesi için bir fedakarlık duygusu var. Bu 15 Temmuz'da bir gece ortaya çıkan fedakarlık duygusu ile aynı.'

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