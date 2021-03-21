Erdoğan’dan ‘Down Sendromu Günü' mesajı

Başkan Erdoğan, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'ne ilişkin Telegram hesabından bir mesaj paylaştı.



Başkan Erdoğan mesajında 'Özel gereksinimli yavrularımza yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen Dünya Down Sendromu Günü'nde tüm down sendromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine sayı ve sevgilerimi iletiyorum. Farklılığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız.' ifadelerine yer verdi.





