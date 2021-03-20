Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Pazar günü hangi illerde yasak var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıklanan, 'kontrollü normalleşme' dönemiyle birlikte yeniden düzenlenen hafta sonu
sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta da uygulanıyor. Saat 21.00 itibariyle sokak kısıtlaması başladı.
İçişleri Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme sürecine ilişkin detayları da açıkladı.
Buna göre, kontrollü normalleşme sürecinde iller 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek' olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak, salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlendi.
HANGİ RİSK GRUBUNDAKİ İLLERDE SOKAK KISITLAMASI OLACAK?
Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde aynen devam ederken, hafta sonları da düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde sürdürülüyor.
Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatlerinde ve cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününü kapsayacak ve pazartesi 05.00'te sona erecek şekilde uygulanıyor.
NERELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.
Bu kapsamda market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çiçekçiler, pazar günü 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.
Belirtilen sürede market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçiler, telefonla ya da on-line olarak siparişleri teslim edebilecek.
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satılan bayileri açık olacak.
Onine sipariş firmaları da pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.
Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan illerdeki vatandaşlar, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayisine yürüyerek gidip gelebilecek.
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Kovid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun
, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, Kovid-19 vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.
ORTA RİSKLİ İLLER
Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Kovid-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.