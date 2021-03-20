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Şevval Sam'dan provokasyon çağrısı!

Türkiye, 2011'de ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Resmi Gazete'de yayınlanan ve kesinleşen bu kararın altında yatan temel nedenler ise; İstanbul Sözleşmesi'nin LGBT ideolojisi savunuculuğuna indirgenmesinin; LGBT'nin bazı kesimler tarafından meşru evrensel hukuk normu şeklinde dayatılmasının önüne geçmek. Kadın hakları meselesini LGBT odaklı tartışmaların tahakkümünden kurtarmak. FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin oyuncularından Şevval Sam ise bu gelişme üzerinden provokasyon çağrısı yaptı. Sam, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "ORTAÇAĞA DÖNÜYORUZ!! ORMAN KANUNLARI GEÇERLİ ARTIK!" ifadelerini kullandı.

Güncel / 20 Mart 2021 Cumartesi 13:40
Şevval Sam'dan provokasyon çağrısı!

Türkiye, 2011 yılında ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete'de yayınlanan kararda şu ifadeler yer aldı 'Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.'

ŞEVVAL SAM'DAN PROVOKASYON ÇAĞRISI

Bu gelişme sonrası FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin oyuncusu Şevval Sam dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sam, paylaşımında şu ifadeleri kullandı 'HAYDİ HERKES DÖVÜŞ SPORLARINA YAZILSIN!! ORTAÇAĞA DÖNÜYORUZ!! ORMAN KANUNLARI GEÇERLİ ARTIK!'



TÜRKİYE'NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN AYRILMA NEDENLERİ

İşte madde madde Türkiye'yi sözleşmeden çıkmaya iten o nedenler:

İstanbul Sözleşmesi'nin LGBT ideolojisi savunuculuğuna indirgenmesinin; LGBT'nin bazı kesimler tarafından meşru evrensel hukuk normu şeklinde dayatılmasının önüne geçmek.

Milli ve manevi değerler, Türk aile yapısında LGBT propagandasının oluşturduğu rahatsızlığı gidermek.

LGBT ideolojisi üzerinden inşa edilmek istenilen diplomatik ve siyasi baskıyı engellemek.

Kadın hakları meselesini LGBT odaklı tartışmaların tahakkümünden kurtarmak.

Sözleşmenin toplum değerleri ile bağdaşmayan kısımlarının, Türkiye'nin kadına şiddet ile mücadelesine ve kadın hakları konusundaki adımlarına gölge düşürmesini engellemek ve LGBT'yi işaret eden ifadeler sebebiyle rahatsızlık duyan kesimlerin kadına yönelik şiddete karşı desteğinin konsolide edilmesine olanak sağlamak.

Bir devlet politikası olan kadına şiddet ile mücadelede iç hukuka dayalı uygulamaların iyileşmesine odaklanmak için gerekli olan zihinsel paradigma değişikliğinin önünde engel olan cinsel yönelim unsurunu ortadan kaldırmak.

Reform paketleri içerisinde kadına şiddet ile mücadele ve kadın haklarının iyileştirilmesi ile ilgili bölümlerin ön plana çıkarılması.

Öte yandan Türkiye'nin sözleşmeyi feshetmesi sonrası aile yapısını dikkate alan yeni bir model üzerinde çalışması bekleniyor.

Şevval SamRecep Tayyip Erdoğan

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