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'İstanbul Sözleşmesi' kararına destek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin karara imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Güncel / 20 Mart 2021 Cumartesi 15:16
'İstanbul Sözleşmesi' kararına destek

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, yazılı bir açıklama yaptı.

İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçilmesini olumlu bir karar olarak değerlendiren Erbakan, 'Bu adımla birlikte ayrıca İstanbul Sözleşmesi ve Türkiye'nin 1985 yılında imzaladığı CEDAW Sözleşmesi doğrultusunda çıkarılmış olan, başta ‘6284 Sayılı Kanun' olmak üzere, aile kurumuna zarar veren yasaların da bir an evvel ıslah edilmesi elzemdir.' dedi.

“BATI DAYATMASI KANUNLAR…”

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Batı dayatması kanunlara ihtiyaç olmadığına dile getiren Erbakan 'Kadınlarımızın korunması, hak ettiği değerin verilmesi, toplumda saygın bir yer edinmesi için Batı icadı ve dayatması, asıl amacı çok farklı olan sözleşmelere, düzenlemelere ihtiyacımız yoktur. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana, kadına yönelik şiddetin 10 kat artması da bunun en açık göstergesidir. Aile yapımızı ve kadınlarımızı korumak ve yüceltmek için, gereken her türlü değer ve prensip Aziz Milletimizin tarihinde, kültüründe, bizim kendi medeniyetimizde zaten mevcuttur.' ifadelerini kullandı.

“HER PLATFORMDA HAYKIRDIK”

Erbakan, 'Yeniden Refah Partisi olarak bizler yıllardır bu sözleşmeden en acil şekilde vazgeçilmesi gerektiğini, bu sözleşmenin ahlaki, manevi, insani bakımdan yıkıcı sonuçları olacağını yıllardan beri en güçlü şekilde, her platformda haykırdık. Diğer siyasi partilerin pek çoğu bu sözleşmeyi desteklerken, bir kısmı da sessiz kalırken, biz bu çok hayati konuda farkındalık oluşması, bu yanlıştan dönülmesi için büyük gayret gösterdik.' dedi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Toplumun temeline dinamit koyan bu sözleşmenin feshedilmesine yönelik büyük çaba harcayan teşkilat mensuplarına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Erbakan, 'İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararının alınmasında çok önemli payı olan Yeniden Refah Partimizin tüm teşkilat mensuplarına, üyelerimize ve bu konuda bizler gibi emeği bulunan her kesimden insanımıza, bu kararı imzalayan Sn. Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz.' şeklinde konuştu.

DinamitFatih ErbakanRecep Tayyip Erdoğan

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