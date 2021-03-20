FETÖ'nün kritik ismi yakalandı!

Gelen son dakika haberine göre; Firari FETÖ üyelerinin yakalanması için özel ekip kuran Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı ile yaptıkları koordineli çalışma sonrasında FETÖ üyesi eski Danıştay üyesi Kasım Davas'ın Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesinde lüks bir sitede saklandığını tespit edildi. Adresi belirledikten sonra polis ekipleri baskın yaptığı sırada, Davas, arabayla kaçmaya çalıştı.



8 YIL 9 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYOR



Sitenin girişinde polis ekipleri tarafından yakalanan Kasım Davas gözaltına aldı.



FETÖ itirafçısı eski Gemlik Kaymakamı Cahit Işık ifadesinde "Kasım Davas'ın Trabzon ilindeki hakim, savcı ve kaymakamların imamı olduğu ve kendileriyle ayda bir toplantı gerçekleştirdiğini anlatmıştı. Trabzon Yargı ve Kaymakamlar imamı olan Eski Danıştay üyesi Kasım Davas yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.





