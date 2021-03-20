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Borcu olana faizsiz destek müjdesi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle borcunu ödeyemeyen esnaf için yeniden yapılandırma geldi. Anapara borçları 18 ay taksitlendirilecek. Kalan taksitler de faizsiz 6 ay süreyle ötelenecek. 100 bini aşkın esnaf başvuruda bulundu. İşte detaylar...

Ekonomi / 20 Mart 2021 Cumartesi 09:55
Borcu olana faizsiz destek müjdesi

Koronavirüs salgını nedeniyle gelirleri azalan ve borcunu ödemekte zorlanan esnafa yeni bir kolaylık daha getirildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaleti ile Halk Bankası'ndan kullandırılan kredilerde daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayanlara erteleme geldi.

İşte son dakika kararı ve faizsiz çözüm imkanının ayrıntıları:

Faiz yüzde 4'te kaldı
Kredi borç yapılandırmasında, TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek, anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunulacak. Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi.

Sabah'ın soruların cevaplayan TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül, kredi faiz oranının değişmediğini ve yüzde 4-4.5 arasında aynı kaldığını belirterek, 'Esnafımızın aldığı kredilerde üç taksidini ödeyemeyenler bu fırsattan yararlanamıyor. Pandemi de devam ettiği için haliyle esnafımızın ödeme gücü yerine gelmedi. Bu nedenle biz de esnafımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık yaptık' dedi.

Müracaat 100 bini aştı
Şu anda borç yeniden yapılandırmasına başvuranların sayısının 100 bini aştığını da vurgulayan Akgül, 'Toplamda 500 milyon lirayı geçen bir yeniden yapılandırmadan bahsediyoruz. İlk çıktığında bankadan çekilen kredi miktarı ise 3-4 milyar lira civarındaydı' diye konuştu.

Zor günlerde önemli bir destek
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgınla mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlara destek olmak amacıyla yeni bir kolaylığın hayata geçirildiğini bildirdi.

18 taksit imkanı
Pekcan, kredilerde TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunularak yeni bir borç yapılandırılmasının 18 Mart 2021 itibarıyla başlatıldığını kaydetti.

Faizsiz 6 ay ötelendi
Pekcan, 'Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi. Esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' değerlendirmesinde bulundu.

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