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Netanyahu ile BAE'nin Tel Aviv Büyükelçisi ile görüştü!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilk Tel Aviv Büyükleçisi Muhammed Mahmud Al Haca ile bir araya geldi.

Güncel / 02 Mart 2021 Salı 19:03
Netanyahu ile BAE'nin Tel Aviv Büyükelçisi ile görüştü!

srail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu ve Al Haca, Batı Kudüs'teki Başbakanlık binasında yapılan görüşmede İsrail ile BAE'nin yanı sıra bölgedeki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik projeleri ele aldı.

İsrail'e gelişi dolayısıyla Al Haca'yı tebrik eden Netanyahu, "Orta Doğu'yu ve dünyayı değiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık.

Görüşmede, aralarında İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat'ın da yer aldığı bazı üst düzey yetkililer hazır bulundu. İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Bu anlaşmadan sonra BAE hükümeti, 24 Ocak'ta Tel Aviv'de büyükelçilik açılması kararı almıştı.

BAE'nin ilk Tel Aviv Büyükelçisi Al Haca, dün İsrail'e gelerek güven mektubunu Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e sunmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleriİsrail

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