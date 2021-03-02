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Kardeşi de maganda çıkmıştı! Flaş gelişme!

Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbeden şüpheli G.Ş. ile aynı iş yerine saldıran kardeşi H.Ş. tutuklandı, B.B. ve D.B. serbest bırakıldı.

3. Sayfa / 02 Mart 2021 Salı 16:53
Kardeşi de maganda çıkmıştı! Flaş gelişme!

Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbeden şüpheli G.Ş. ile aynı iş yerine saldıran kardeşi H.Ş. tutuklandı, B.B. ve D.B. serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar'da bir çiğ köfteciye gelen şahıs, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle elindeki çiğ köfte dürümünü fırlatarak çalışanı darp etti. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Alınan bilgilere göre, olay 23 Şubat Salı günü İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir çiğ köftecide meydana geldi. Çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen G.Ş., çalışan Y.K.'den acısız çiğ köfte istedi. Y.K., dürüm şeklinde hazırladığı çiğ köfteyi G.Ş.'ye verdi. G.Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Y.K. ile tartışmaya başladı. Y.K., çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini söyledi ancak G.Ş.'yi ikna edemedi. G.Ş., eline aldığı dürümü önce Y.K.'ye tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek tartışmayı devam ettirdi. Bir süre sonra G.Ş., küfretmeye başladığı Y.K.'ye elindeki dürümü fırlatıp, yumruklamaya başladı. Kendisini korumaya çalışan Y.K., saldırgan müşteriyi uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen G.Ş., yediği dürümün parasını vererek, işletmeden ayrıldı. Olayın ardından Y.K. darp raporu alarak müşteriden şikayetçi oldu. Yaşadığı olayın ardından Y.K.'nin işi de bıraktığı öğrenildi. Olay anları iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

İşletme müdürü Turgut Tosun, gerekli işlemlerin yapıldığını ifade ederek, çalışan Y.K'yı darp eden şahıstan şikayetçi olduklarını söyledi.

ENİŞTESİ İLE KARDEŞİ DÜKKANA SALDIRMIŞTI!

Afyonkarahisar'da bir çiğ köfteciye gelen şahıs, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle elindeki çiğ köfte dürümünü fırlatarak çalışanı darp etti. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Alınan bilgilere göre, olay 23 Şubat Salı günü İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir çiğ köftecide meydana geldi. Çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen G.Ş., çalışan Y.K.'den acısız çiğ köfte istedi. Y.K., dürüm şeklinde hazırladığı çiğ köfteyi G.Ş.'ye verdi. G.Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Y.K. ile tartışmaya başladı. Y.K., çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini söyledi ancak G.Ş.'yi ikna edemedi. G.Ş., eline aldığı dürümü önce Y.K.'ye tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek tartışmayı devam ettirdi. Bir süre sonra G.Ş., küfretmeye başladığı Y.K.'ye elindeki dürümü fırlatıp, yumruklamaya başladı. Kendisini korumaya çalışan Y.K., saldırgan müşteriyi uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen G.Ş., yediği dürümün parasını vererek, işletmeden ayrıldı. Olayın ardından Y.K. darp raporu alarak müşteriden şikayetçi oldu. Yaşadığı olayın ardından Y.K.'nin işi de bıraktığı öğrenildi. Olay anları iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.
İşletme müdürü Turgut Tosun, gerekli işlemlerin yapıldığını ifade ederek, çalışan Y.K'yı darp eden şahıstan şikayetçi olduklarını söyledi.

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