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Kamuda yeni düzenleme!

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı hariç, 60 yaş ve üzerindeki kamu çalışanları ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak.

Güncel / 02 Mart 2021 Salı 08:30
Kamuda yeni düzenleme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kamuda esnek çalışma saatlerine ilişkin bir genelge yayınlandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Erdoğan imzalı genelgede şöyle denildi: 02/03/2021 tarihi itibarıyla; koronavirüs salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 26/08/2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin 'Koronavirüs Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu 2020/11 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup bu tarih itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacaktır.

Gerektiğinde illerde valilerce farklı mesai saatleri belirlenebilecektir.

60 YAŞ ÜZERİ VE KRONİK HASTALAR İZİNLİ SAYILACAK

Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır.

TÜM HAKLARI SAKLI KALACAK

İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklan saklı kalacaktır.

Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.

TEDBİRLER ALINACAK

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır.


Recep Tayyip Erdoğan

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