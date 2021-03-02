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İmamoğlu İstanbullu'nun parasını Facebook'a yedirmiş!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin 5 ayda Facebook'a Belediye bütçesinden tam 333 bin TL'lik ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Güncel / 02 Mart 2021 Salı 21:12
İmamoğlu İstanbullu'nun parasını Facebook'a yedirmiş!

İstanbul sokaklarını çöplüğe çeviren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP zihniyeti bu sefer yeni bir skandalla daha gündeme geldi. 

FACEBOOK'A 333 BİN TL ÖDEME YAPMIŞ!

İmamoğlu'nun Ekim 2020'den beri yaklaşık 5 aylık süreçte Facebook'a Belediye bütçesinden, 333 bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı. 



İmamoğlu, algı operasyonlarını yaymak ve daha fazla kişiye ulaşmak için kendi şahsi hesabını belediye bütçesinden para vererek öne çıkarttı. İstanbullu'nun 333 bin TL parasını böyle kolayca harcamasına tepkiler çığ oldu. 

Konuyla ilgili İmamoğlu tarafından bir açıklama yapılmadı. 

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