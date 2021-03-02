HDP'li belediyeye kayyum atandı!

Erzurum’un Karaçoban ilçesinde görev yapan HDP’li Halit Ugun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık kararı ile Karaçoban Belediyesine Kayyum atandı. İlçe Kaymakamı İbrahim Gültekin kayyum olarak göreve getirildi. Belediye önünde özel harekat polisleri güvenlik önlemi aldı.