FETÖ'ye peş peşe operasyonlar!

FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında biri albay 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda ise 40 kişiden 28'i yakalandı.
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında biri albay 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
BİR OPERASYON DA FETÖ'NÜN MALİ YAPILANMASINA
İstanbul merkezli 7 ilde de FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 40 kişiden 28'i yakalandı.