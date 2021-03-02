FETÖ'ye peş peşe operasyonlar!

FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında biri albay 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda ise 40 kişiden 28'i yakalandı.