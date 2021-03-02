Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi!

Türkiye yeni bir döneme giriyor.



Ekonomi yönetiminde yapılan görev değişikliklerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hızla yeni bir reform süreci başlatıldı.



Bu kapsamda Adalet Bakanlığı tarafından detaylı bir çalışma yapıldı ve hukuk reformunda ilk adım atıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük özenle hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın detaylarını açıkladı.



Açıklanan maddeler, kamuoyunun beğenisini kazandı.







ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ



Tanıtım toplantısına katılan isimler arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de vardı.



Erdoğan, konuşmasının ardından Bahçeli ile bir araya geldi ve bir süre sohbet etti.



İki lider, objektiflere samimi pozlar verdi.



Hukuk alanında yapılacak reformların ardından gözler ekonomiye çevrildi.



SIRADA EKONOMİ REFORMU VAR



Hazine ve Maliye Bakanlığı, uzun süredir birçok sektör temsilcisiyle görüşerek çalışmalarını tamamladı.



Ekonomi alanında hazırlanan çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.



Erdoğan'ın ekonomide atılacak adımları içeren reform paketini önümüzdeki hafta açıklayacağı öğrenildi.





