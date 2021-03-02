Emniyetten FETÖ'ye darbe!

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 11 zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.



EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 11 GÖZALTI



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin hepsi yakalandı.



Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.