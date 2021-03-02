ALES sınav sonuçları açıklandı!

Geçtiğimiz sene 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılan ALES/1 sınavının sonuçları 3 Eylül 2020 tarihinde erişime açılmıştı. Şimdi ise gözler ALES/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınava katılan adaylar ÖSYM'den gelecek resmi açıklamayı bekliyordu. Öte yandan sonuçlarda; adayların doğru ve yanlış cevapları, puanları ve puanlarına göre başarı sıralamaları da yer alacak. Bu bakımdan; ALES sonuçları açıklandı. ÖSYM ile ALES sonuçları sorgulama ekranı!



ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI!



21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



ÖSYM BAŞKANLIĞI