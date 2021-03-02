ALES sınav sonuçları açıklandı!

21 Şubat tarihinde yapılan ALES/2 oturumunun ardından sınav soruları ve cevap anahtarı 22 Şubat tarihinde erişime açılmıştı. Sınava katılım gösteren adaylar ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklerken ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. Öte yandan sınavda alınan puanın 5 yıl geçerli olacağı da biliniyor. Aynı zamanda; sınava katılım gösteren adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanmış ve 150 dakika süre verilmişti. Buna göre; ALES sonuçları bugün açıklandı! ÖSYM ile 2021 ALES sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar!
Geçtiğimiz sene 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılan ALES/1 sınavının sonuçları 3 Eylül 2020 tarihinde erişime açılmıştı. Şimdi ise gözler ALES/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınava katılan adaylar ÖSYM'den gelecek resmi açıklamayı bekliyordu. Öte yandan sonuçlarda; adayların doğru ve yanlış cevapları, puanları ve puanlarına göre başarı sıralamaları da yer alacak. Bu bakımdan; ALES sonuçları açıklandı. ÖSYM ile ALES sonuçları sorgulama ekranı!
ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI!
21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI