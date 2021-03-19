WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü?

Mobil cihazlarda yaşanan Whatsapp ve Instagram uygulaması kopukluklarla gündeme geldi. İki sosyal medya devinde aynı anda bağlantı problemi yaşandı. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?



Web Whatsapp üzerinden devam eden sorunla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yapılan aramalara bakıldığında mobil olarak bu uygulamaya girişin yavaş olduğu da anlaşılıyor.



FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?



Sosyal medya devlerinden olan Facebook'ta da bu akşam saatlerinde erişim sorunu yaşandı. Facebook'ta mesajlara erişim sorunu yaşanması kullanıcıların gündeminde yer aldı.



INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?



Bir diğer uygulama olan Instagram'da da benzer sorun yaşandı. Instagram'da 'Üzgünüz bir sorun oluştu. Sonra deneyin' uyarısı yer aldı.



