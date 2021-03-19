Vekilliği düşen HDP'li Gergerlioğlu Atatürk diyemedi!

Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM'deki bekleyişini 'Adalet Nöbeti' adı altında sürdürüyor.



Partisinin grup toplantı salonunda bulunan Gergerlioğlu, çektiği videoda bir skandala imza attı.



Duvarda yer alan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu portreleri tek tek sayarken Mustafa Kemal Atatürk'ü es geçti.



Atatürk'ü göz ardı eden Gergerlioğlu'nun bu videosu tepkilerin odağı oldu.



Vatandaşların bir kısmı bilerek söylemiyor, Atatürk'ü yoksaymaya çalışıyorlar şeklinde yorumlarken, bir kısmı ülkenin kurucusunu hatırlamadı şeklinde yorumladı.