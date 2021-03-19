Vekilliği düşen HDP'li Gergerlioğlu Atatürk diyemedi!

Hakkında kesinleşen yargı kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla milletvekilliği düşen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis’teki protesto eylemi sırasında çektiği videoda duvarda bulunan Mustafa Kemal Atatürk portresini es geçti.
Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM'deki bekleyişini 'Adalet Nöbeti' adı altında sürdürüyor.
Partisinin grup toplantı salonunda bulunan Gergerlioğlu, çektiği videoda bir skandala imza attı.
Duvarda yer alan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu portreleri tek tek sayarken Mustafa Kemal Atatürk'ü es geçti.
Atatürk'ü göz ardı eden Gergerlioğlu'nun bu videosu tepkilerin odağı oldu.