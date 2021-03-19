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Şoke eden Tesla kararı! Yasakladılar!

Çin ordusu, güvenlik gerekçesiyle, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla marka otomobillerin askeri binalara ve lojmanlara girmesini yasakladı.

Dünya / 19 Mart 2021 Cuma 23:23
Şoke eden Tesla kararı! Yasakladılar!

Bloomberg'in haberine göre, Çin silahlı kuvvetleri, Tesla'nın araçlarındaki kameralarla askeri tesislerden "hassas veri" toplanabileceği endişesiyle bu araçlara giriş yasağı getirdi.

TÜM YETKİLİLERE EMİR GÖNDERİLDİ

Askeri yetkililere gönderilen emirde, "Tesla'nın araçlarındaki çok yönlü kameralar ve ultrasonik sensörlerin bazı yerleri ifşa edebileceği ve askeri bilgilerin güvenliğini sağlamak için söz konusu araçların ordunun tesislerine girişinin yasaklandığı" kaydedildi.

Emirde, Tesla marka araç sahiplerinin otomobillerini askeri mülklerin dışına park etmeleri tavsiye edildi.

Tesla'nın araçlarının, park etme ve tam otomatik sürüş sistemine yardımcı olmak için araç içinde ve dışında çok sayıda kamerası bulunuyor.

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