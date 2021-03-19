Putin'in teklifine Biden'dan kaçamak yanıt!

ABD ve Rusya arasındaki ilişkileri geren açıklamalardan sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşme talebine ABD Başkanı Joe Biden'dan yanıt geldi. Biden, Putin'in dün kendisini online ve canlı görüşmeye davet etmesiyle ilgili olarak ''Bir noktada görüşeceğimize eminim'' ifadesini kullandı. Marine One helikopterine binerken gazetecilere demeç veren Biden, 'Rusya'ya yönelik ek yaptırımlar' ile ilgili soruya ise ''Zamanla gelecek'' yanıtını verdi.



ONLINE GÖRÜŞME TALEBİ



Rossiya 24 televizyona konuk olan Rusya Devlet Başkanı Putin şu ifadeleri kullanmıştı: "Biden'ı davet etmek istiyorum, ancak bunu canlı, söylendiği gibi 'online' olarak yapma koşuluyla. Herhangi bir gecikme olmaksızın, doğrudan açık, direkt bir tartışma. Bana öyle geliyor ki bu Rusya, ABD ve diğer birçok ülke için ilgi çekici olurdu.



NE OLMUŞTU?



ABD Başkanı Joe Biden’ın dün Amerikan kanalı ABC’ye verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e “katil” demişti. Biden'ın sözlerine Rusya'dan jet yanıt gelmiş, 'ABD ile ilişkilerimizi gözden geçireceğiz' açıklaması yapılmıştı. Kremlin'den sonra ise Putin, Biden'a 'iyi dilekleri'ni iletip, 'Ona sağlık diliyorum' ifadelerini kullanmıştı.