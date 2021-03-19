Otellerde yeni dönem başlıyor! Yetişkine ayrı çocuğa ayrı olacak...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen sıfır atık projesi gibi çevre dostu hareketler tüm ülke geneline yayılıyor. Gıda Dostu Derneği'nin gıda israfının önlenmesi ve gıdanın korunması amacıyla otellerde başlattığı 'Gıda Dostu Turuncu Bayrak' uygulaması, giderek büyüyor. 'Afiyet olsun, israf olmasın' sloganıyla başlatılan uygulama, otellerdeki israfın önemli ölçüde önüne geçiyor.



Gıda Dostu Turuncu Bayrak uygulamasını tanıtmak üzere bir grup gazeteciyle bir araya gelen Gıda Dostu Derneği Başkanı Ali Akgün, gıda israfının dünyada 1 trilyon dolar, Türkiye'de ise 256 milyar lira boyutuna ulaştığına dikkat çekerek, 'Gıda Dostu Turuncu Bayrak, gıda israfını önlemeye ve bilinçlendirmeye yönelik kapsamlı bir sistem' dedi. Gıda israfının önemli bir bölümünün otellerde yapıldığına dikkat çeken Akgün, bu nedenle projeyi otellerden başlattıklarını söyledi.



TABAKLAR KÜÇÜLTÜLÜYOR



Uygulamanın işleyişini de anlatan Akgün, 'Otel personelinden 5 temsilci seçiliyor, bu kişilere israfın önlenmesine yönelik eğitim veriliyor. Ayrıca, diğer tüm personele de farkındalık eğitimi veriliyor' diye konuştu. Eğitimlerin ardından uygulamaya geçildiğini belirten Akgün, oteldeki tabakların küçültülmesi, süslemelerin kaldırılması gibi israfı önleyici adımlar atıldığını anlattı. Uygulamaya ilişkin 50'den fazla görselin belirlenen yerlerine konumlandırıldığını söyleyen Akgün, ayrıca otel için 'online' bir sistemin devreye sokulduğunu ifade etti.



Otellerde ve evlerde israfın özellikle çocuklar tarafından yapıldığına dikkat çeken Akgün, çocukların farkındalığını artırılması amacıyla projede özenle çalışıldığını belirtti. Bu kapsamda, etkinlik rehberinde yer alan uygulamalar dışında otele gelen çocuklar için 'İsraf Dedektifi Tatilde' adıyla bir kitap çıkardıklarını anlatan Akgün, bu kitabın Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça olmak üzere beş dilde hazırlandığını kaydetti.



İSRAFI 3 YILDA YÜZDE 30 ÖNLÜYOR



5 yıldızlı bir otelin sezonda ortalama 30 milyon liralık mutfak harcaması yaptığını ifade eden Akgün, bu paranın 3 milyon lirasının gıda israfıyla boşa harcandığını belirtti. Turuncu Bayrak uygulamasının bu israfın önüne geçmeyi hedeflediğini vurgulayan Akgün, 'Proje ile ilk iki yıl farkındalığın ve yaygınlaşmanın sağlanması, 3'üncü yılın sonunda yüzde 30, 5'inci yılın sonunda yüzde 70 oranında gıda israfının önlenmesi öngörülüyor' diye konuştu.



20 İŞLETMENİN TURUNCU BAYRAĞI VAR



Otellerden başlayan Turuncu Bayrak uygulamasının, zamanla farklı işletme ve kurumlardan da ilgi gördüğünü söyleyen Akgün, şu an aralarında otel, öğretmenevi ve üniversitenin bulunduğu toplam 20 işletmenin Turuncu Bayrak sahibi bulunduğunu söyledi. Projenin 2021 yılı hedeflerini de anlatan Akgün, yıl sonuna kadar 100 otel ve 20 milyon misafire ulaşmak istediklerini vurguladı. Akgün, Uygulamanın yüzde 100 yerli olduğunu kaydederek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'iyi uygulamalar' kategorisinde gösterildiğini de sözlerine ekledi.