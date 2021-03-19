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Manisa’da pitbull dehşet saçtı: 2 polisi yaralandı

Manisa'da pitbull cinsi köpek dehşet saçtı. Sahibi tarafından ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılan pitbull cinsi bir köpek, 2 polis memuruna saldırdı. Olayın ardından kaçan ve daha sonra yakalanan köpeğin sahibi tutuklandı.

Güncel / 19 Mart 2021 Cuma 18:11
Manisa’da pitbull dehşet saçtı: 2 polisi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sahibi tarafından ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılan pitbull cinsi bir köpek dehşet saçtı.

ÖNCE VATANDAŞLARA SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre Kurtuluş Mahallesi Koşuyolu Caddesi üzerinde tasmasız ve ağızlıksız dolaşan pitbull cinsi bir köpeğin çevredeki vatandaşlara saldırdığı ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.

2 POLİS YARALANDI

Önleyici Hizmetler ekibinde görevli polis memurları B.K. ile F.B., köpeği gezdiren M.E.'yi (25) uyararak köpeğin uzaklaştırılmasını istedi. Bunun üzerine iddiaya göre sahibi, köpeğe komut vererek polislere saldırtarak olay yerinden kaçtı.

Pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu polis memurları B.K. ile F.B. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis memurları B.K., 30 gün, F.B. ise 2 gün rapor aldı.

KÖPEĞİN SAHİBİ TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan ve bir süre sonra yakalanan M.E, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine polis ekiplerce yakalanan pitbull cinsi köpek Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde teslim edildi. Öte yandan, şüpheli hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre yasaklı ırk olması nedeniyle 10 bin 434 lira idari para cezası uygulandı.

Pitbull

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