Kırmızı Oda'da beklenmedik ayrılık!

Başrollerinde Binnur Kaya'nın rol aldığı TV8'de yayınlanan Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kırmızı Oda izleyenleri konuk oyuncuları ve onların hikayeleri ile ekran başına kilitlemeye devam ediyor.



Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Kırmızı Oda dizisinin 23. bölümünde Nazlı karakteri ile hızlı ve etkili bir giriş yapan Pınar Deniz, büyük beğeni topladı. Oldukça özgüvenli olan ve kimsenin duygularını umursamayan adı gibi davranarak çevresindekileri kaybeden Nazlı, seanslarla birlikte toparlanır. Nazlı'nın Haluk'a bir şans daha verip mutlu olmak istemesi izleyenleri hem etkileyecek hem de şaşırtacak. Pınar Deniz, Kırmızı Oda'nın 19 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek olan 29. bölümünde diziye veda edecek.



Kırmızı Oda 29. yeni bölüm fragmanında; Kumru, Fahri'nin hayatına nasıl girdiğini, kızı ve kendisi için yaptığı iyilikleri Doktor Hanım'a anlatır.



Nazlı, sonunda Doktor Hanım'ın tavsiyelerini dinler ve içindeki öfkeden kurtulur. Haluk, Nazlı'daki değişimleri fark eder ve ondan yeniden etkilenmeye başlar.



Öte yandan Sadi, Mehmet'le birlikte bir çete liderinin eline düştükten sonra başlarına gelenleri Doktor Hanım'la paylaşır.