İstanbul'da trafik kilit!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 16.00'dan önce trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti.



Yağmurun başlaması ve iş çıkış saatinin yaklaşmasıyla birlikte trafik adeta durma noktasına geldi. Araçlar dur-kalk yaparak ilerliyor.



YAĞMURUN DA ETKİSİYLE...



Saat 17.33 itibariyle yüzde 74 olarak kaydedildi.