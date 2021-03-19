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İngiltere'nin göçmen planı ortaya çıktı!

Geçtiğimiz yıl İngiltere'ye giren yasa dışı göçmenlerin sayısında rekor seviye görülmüştü. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in göçmenleri Türkiye'ye gönderme planı olduğu iddia edildi

Genel / 19 Mart 2021 Cuma 00:38
İngiltere'nin göçmen planı ortaya çıktı!

İngiltere'ye ulaşmak için Manş Denizi'ni aşan yasa dışı göçmenler başka bir ülkeye gönderilme riskiyle karşı karşıya. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in göçmenleri sömüren, hayatlarını riske atan insan kaçakçılarına engel olmak amacıyla göç konusunda çok daha sert bir tutum sergilemeyi planladığı öne sürüldü.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Priti Patel'in ülkedeki yasa dışı göçmen sorununu çözmek yasayı değiştirmek istediği, göçmenleri Türkiye'ye ya da geldikleri ülkeye geri göndermeyi planladığı belirtildi.

Türkiye'nin bu konuda bir seçenek olabileceği, ancak kendi ülkelerine yakın başka ülkelerin de değerlendirildiği seçenekler de yer aldı.

"GÖÇMENLERİN GÖNDERİLMESİNİ ENGELLEYEN BİR YASA YOK"

The Times gazetesi, İskoçya kıyılarındaki adaların da değerlendirildiği, Man Adası ve Cebelitarık'ın da ön plana çıktığını açıkladı. Gazeteye konuşan ismini vermek istemeyen bakanlığa yakın kaynaklar, Türkiye'nin halihazırda AB ile göçmenler konusunda anlaşmasının bulunduğunu, milyonlarca insanın ödenen fonlar sayesinde ülkede yaşamlarını sürdürdüklerini belirtirken, İngiltere’nin de benzer bir formülle göçmenleri Türkiye’ye göndermeye sıcak baktığı vurgulandı.

The Times’a konuşan bir başka kaynak ise, "Göçmenlerin üçüncü bir ülkeye gönderilmesini engelleyecek herhangi bir yasa bulunmuyor. Ancak bu konuda davalar açılacaktır. Göçmenler üçüncü bir ülkeye gönderilmeyi istemeyecek ve avukatlar da bunu engellemek için elinden geleni yapacaktır" dedi.

Yetkililerin Avustralya'nın yürüttüğü tartışmalı plana benzer şekilde, göçmenleri para karşılığında AB dışı birkaç ülke ile görüşme başlattıkları öne sürüldü.

"ONURLU GELENEĞİMİZE ZARAR VERİR"

Para karşılığı göçmenlerin AB dışındaki ülkelere gönderilmesi yöntemini yorumlayan Mülteci Konseyi Başkanı Enver Solomon, "Bu insanlık dışı yöntem, zulümden ve terörden kaçarak birçoğu Ulusal Sağlık Sistemimiz için doktor ve hemşire olarak çalışanları koruyan onurlu geleneğimize zarar verir" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de geçtiğimiz yıl ülkeye giren yasa dışı göçmenlerin sayısında rekor seviye görülmüştü. 8 bin 420 göçmen Manş Denizi’ni aşarak İngiltere'ye ulaşırken, bu yıl tespit edilen rakam ise 800’den fazla... Tahminler bu yıl 6 bin göçmenin geçiş yapmaya çalışacağı yönünde.

Ayrıca planlanan yasaya göre, Fransa gibi güvenli bir ülkeden gelen göçmenlerin davaları 'kabul edilemez' sayılarak Birleşik Krallık'a sığınma talebinde bulunmaları yasaklanacak.

Bazı kaynaklar, "İnsanlar Birleşik Krallık'a kabul edilmeyeceklerini bilirlerse, bu tehlikeli yolculukları yapma olasılıkları daha düşük olacaktır" açıklamasında bulundu.

1972'de İngiltere'de doğan Patel'in anne ve babası, 1960'larda Uganda'dan İngiltere'ye gelmişti. Hintli olan aile daha önce de Hindistan'dan Uganda'ya göçmüştü.

HindistanUgandaFransaİngiltereAvustralya

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