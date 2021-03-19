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İngiltere Başbakanı Johnson Astrazeneca aşısı oldu!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği ülkelerinden çoğunun yan etkileri nedeniyle kullanımını askıya aldığı Oxford-AstraZeneca aşısının güvenilir olduğunu ispat etmek için aşı oldu.

Dünya / 19 Mart 2021 Cuma 22:45
İngiltere Başbakanı Johnson Astrazeneca aşısı oldu!

Avusturya ve İtalya'da aşı yapıldıktan sonra yaşanan ölümler sonrası birçok Avrupa ülkesinde koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşılardan olan Oxford-AstraZeneca'nın kullanımı durduruldu.

Kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi hastalıklara neden olduğu gerekçesiyle aralarında Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, İtalya, İrlanda, Bulgaristan, Norveç, İzlanda, Romanya, İspanya, Slovenya ve Danimarka'nın bulunduğu ülkeler aşılamayı askıya aldı.

Johnson'dan 'Aşı güvenli' mesajı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un bazı Avrupa ülkelerinin kullanımını durdurduğu Oxford-AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının ilk dozunu aldığı bildirildi.

Johnson, Oxford-AstraZeneca aşısını vurulduğu anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Johnson sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İlk Oxford- AstraZeneca aşının ilk dozunu yeni oldum. Aşıyı geliştiren bilim insanlarına, NHS personeline ve gönüllülere teşekkür ederiz. Aşıyı olmak, çok özlediğimiz hayatlara geri dönmek için yapabileceğimiz en iyi şeydir. Hadi bitirelim şu işi' ifadelerine yer verdi.

EMA: Aşı güvenli

Avrupa İlaç Ajansının (EMA) da Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının güvenli ve faydalarının risklerden fazla olduğunu bildirdiğine dikkati çeken İngiltere Başbakanı Johnson, 'Oxford aşısı güvenlidir, Pfizer aşısı güvenlidir. Güvenli olmayan şey Kovid-19'a yakalanmaktır. Dolaysıyla sıranız gelir gelmez aşınızı olmanız çok önemli.' ifadelerine yer vermişti.

İrlandaHollandaİngiltereBulgaristanAvusturya

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