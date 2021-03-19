İmamoğlu’na vatandaş tepkisi: “Hadi hizmet vermiyorsunuz onu anladık... Olanı yıkmak da ne?”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nin ruhsatını hukuksuz bir şekilde iptal ederek yıkmaya çalışıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da bu duruma sosyal medyadan tepki göstermiş, "Binlerce Başakşehirlinin istifade ettiği Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievimizin ruhsatını İBB yönetimi iptal etti. Elektrik ve doğalgazı kesilmeye çalışıldı. Hatta yıkım talimatı verildi. Burası bir kamu alanı! Başakşehirlinin hakkını kimse gasp edemez!" ifadelerini kullanmıştı.



"CHP'Lİ İBB'NİN ANLAYIŞ VE KABİLİYETLERİ YIKMAK, YOK ETMEK ÜZERİNE KURULU"



İBB yönetimi Başakşehir Belediyesi'nin inşaatını yaptığı Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nin ruhsatını hukuksuz bir şekilde iptal ederek yıkma kararı aldığını duyan vatandaşlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcısı İbrahim Harun Kulaber, "CHP'li İBB başkanı ve yönetiminin hizmet diye bir anlayış ve kabiliyetleri yok. Anlayış ve kabiliyetleri yıkmak, yok etmek üzerine kurulu" diye tepkisini gösterdi.



"İMAMOĞLU İLÇE BELEDİYELERİNE ZULÜM EDİYORSUNUZ"



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yazan Ufuk Arslan ise "Yıllar sonra Büyükçekmece İlçesine İBB destek veriyor diye nara atıyordunuz. Şimdi de kendinizden olmayan ilçe belediyelerine zülm ediyorsunuz. Bu mu sizin yönetim anlayışınız Ekrem İmamoğlu?" dedi.



"HADİ HİZMET VERMİYORSUNUZ ONU ANLADIK... OLANI YIKMAK DA NE?"



Bir başka sosyal medya kullanıcısı Duygu Gecü, "Hadi hizmet vermiyorsunuz onu anladık... Olanı yıkmak da ne?" diye İmamoğlu'na tepkisini dile getirdi. Erdoğan Çil ise "Olacak şey mi bu ya!? "Binlerce Başakşehirlinin istifade ettiği Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievimizin ruhsatını İBB yönetimi iptal etti." Elektrik ve doğalgazı kesilmeye çalışıldı. Hatta yıkım talimatı verildi. Burası bir kamu alanı!" dedi.



"İCRAATİN YOK BARİ DEVAM EDEN HİZMETE ENGEL OLMA EKREM İMAMOĞLU"



Avukat Bahadır Şengün, "Bu kadar verimli ve faydalı bir merkezin hukuksuz bir şekilde kapatılıyor olması oldukça üzücü beni bul" derken, bir diğer sosyal medya kullanıcısı İbrahim Teklik ise "İcraatin yok bari devam eden hizmete engel olma Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.



"İBB'YE EKREM GELDİ GELELİ, YIKIM EKİBİ GİBİ ÇALIŞIYOR. BİR DE TAMAMLANMIŞ HİZMETLERİN ÜSTÜNE KONUYOR"



Kadriye Ars ise İmamoğlu'na şu cümlelerle tepki gösterdi: "İBB'ye Ekrem geldi geleli, yıkım ekibi gibi çalışıyor. Bir de tamamlanmış hizmetlerin üstüne konuyor. Bunun Devlet Millet düşmanlığı artık haddini aşmıştır"



"İMAMOĞLU'NUN HİZMET EDENLERE ENGEL OLUŞUNUN HESABINI BU MİLLET SANDIKTA SORAR"



Salih Gedikoğlu isimli sosyal medya kullanıcısı "Dertleri hizmet yapmak olmayan bu zihniyetin, vatana millete hizmet edenlere engel oluşunun hesabını bu millet sandıkta sorar Ekrem İmamoğlu" diyerek İmamoğlu'na soru sordu.



İBB YÖNETİMİNE ŞÖYLE SESLENDİ: "YAZIKLAR OLSUN KÖTÜ ZİHNİYETİNİZE!!"



Serdar Yusuf Kanbur ise "Hizmet yapmıyorsunuz , bari mevcuttakini bozmayın" derken, Erkan Yalçın, "Hizmette sınır tanımayan belediyemize bu kadarı da yapılmaz, yazıklar olsun kötü zihniyetinize!!" diye tepki gösterdi.



NE OLMUŞTU?



İBB yönetiminin hukuksuz davranışlarını anlatan bir video hazırlayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehirlilere şu şekilde seslenmişti: "Kıymetli komşularım Aralık ayında İBB yönetimi tarafından hukuksuz bir şekilde kapısı zorlanarak girilmeye çalışılan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'mizin önündeyiz. Sizlere İBB yönetiminin bir bilgievini nasıl gasp etmeye çalıştığını anlatacağım. İnşaatını Başakşehir Belediyemizin yaptığı, gencinden yaşlısına binlerce Başakşehirli'nin 2018 yılından bu yana eğitim aldığı bilgi evimizin ruhsatı İBB yönetimi tarafından hukuksuz bir şekilde iptal edildi"



"ELEKTİRİK VE DOĞALGAZI KESEREK MÜHÜRLEMEYE ÇALIŞIYOR HATTA YIKMA TALİMATI VERİYOR"



Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, "İBB yönetimi Başakşehirlilerin buluşma noktası olan merkezimizin elektrik ve doğalgazını keserek mühürlemeye çalışıyor. Hatta kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için yıkma talimatı veriyor" diye konuşmuştu.



"İBB KAMU ARSASINI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE SATIYOR, KAMUYA AİT ARSA NASIL SATILIR?"



Kartoğlu, sözlerine şu şekilde devam etmişti: "Daha büyük garabet yine bu mahallede kamu hizmeti vermesi gereken bir arsayı İBB yönetimi üçüncü şahıslara satıyor. Kamuya ait arsa nasıl satılır? Soruyorum size. İBB yönetimi bu merkez bir kamu alanı ticaret yeri değil. Burada kamu yararına binlerce Başakşehirliye hizmet veriliyor. Merkezimizin her köşesinde kamu hizmeti yürütüyoruz."



"BU HUKUKSUZ GİRİŞİME ASLA İZİN VERMEYECEĞİM"



Kartoğlu İstanbullulara seslendiği videoda, "Sanat atölyelerinden dersliklere, tiyatro salonundan anne çocuk merkezine kadar Başakşehirli bu merkezden istifa ediyor. Nasıl olur da bu hizmetler sekteye uğratılır? Başakşehir Belediye Başkanı olarak değil, Başakşehir'de yaşayan bir vatandaş olarak bu hukuksuz girişime asla izin vermeyeceğim" ifadelerine yer vermişti.



"SAVCIMIZ MEHMET SELİM KİRAZ'IN İSMİ SİZİ RAHATSIZ MI EDİYOR?"



Kartoğlu sözlerini şu şekilde tamamlamıştı: "Yoksa terör örgütü tarafından şehit edilen savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın ismi sizi rahatsız mı ediyor? Savcı Mehmet Selim Kiraz bizim komşumuz, değerimiz ve kıymetlimizdir. Şehit savcımızın ismi daima burada yaşayacak ve siz buna engel olamayacaksınız. Bilgievimiz tüm Başakşehirlilere aittir. Ben de Başakehirlilerin hakkını sonuna kadar koruyacağım, kalın sağlıcakla."