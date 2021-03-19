İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 60 hanenin yandığı Dereiçi Köyü'nde

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde önceki gün 35 bina ve 60 hanenin kül olduğu yangının ardından bugün köye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum incelemelerde bulundu.



Bakan Soylu, bugün sabah saatlerinde helikopterle Erzurum üzerinden köye gelerek beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte köy halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu.



Bakan Soylu, 'Allah beterinden korusun' diyerek köy halkına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.



Bakan Soylu 'Can kaybı olmadı ona şükretmek lazım. Gerisini telafi ederiz inşallah. Hiç endişe etmeyin merak etmeyin' ifadelerini kullandı.



Yangının yaşandığı mahalleyi gören bir tepeden bölgeyi inceleyen Bakanlar Vali Yılmaz Doruk'tan da bilgi aldı.



DESTEK AÇIKLANDI

Öte yandan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 'Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'mıza 1,5 milyon lira kaynak aktardık. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten korusun.' açıklamasında bulundu.



ENKAZLAR KALDIRILIYOR

Korku dolu anların yaşandığı köyde yangının izleri silinmeye çalışılıyor. Hasar tespit çalışması süren köyde, iş makineleri eşliğinde enkazlar kaldırılıyor. Kızılay ekipleri de vatandaşlara sıcak yemek ve su dağıtıyor.



Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri büyükbaş hayvanlar için köye getirdiği saman balyalarını dağıttı. Köyün hasar gören elektrik nakil hatları da onarılıyor. Yanan evlerin yerine TOKİ tarafından 6 ayda yeni konutların yapılacağı açıklandı.



ANNESİNİN ALTINLARINI ARIYOR

Geceyi komşu ve akrabalarında geçirenler evlerine gelerek, yangından geriye kalan eşyalarını aramayı sürdürdü.



Evi yanan Erzurum Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Elif Tamyürek'in de kitapları, bilgisayarı ve çeyizi küle döndü. Enkazda annesinin altınlarını arayan genç kız, tüm eşyalarının yangında yok olduğunu söyledi.



'HİÇBİR ŞEY KURTARAMADIK'

Yangın sırasında başka bir yerde olduğunu ve haber alınca hemen geldiğini anlatan Elif Tamyürek, 'Annemle babam evdeydi. Yangını duyunca aradım. Annemler dışarı çıkmış, evin altındaki ahırlardaki hayvanları kurtarmaya çalışmış.



10 hayvanımız vardı, 5 hayvanımız telef oldu. O esnada yangın eve sıçradı. Evimiz tamamen yandı, kullanılamaz hale geldi. Hiçbir eşyamızı kurtaramadık.



Ben üniversite öğrencisiyim kitaplarım, laptopum yandı, çeyizlerim gitti. Annemin ziynet eşyaları gitti.



Babamın bir miktar parası vardı o da yandı. Hiçbir şey kurtaramadık. Üzerimizdeki kıyafetlerle ortada kaldık' dedi.

