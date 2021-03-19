Her yağıştan sonra sel baskınlarıyla gündeme gelen İzmir’in Belediye Başkanı Soyer: Doğa ile iç içe şehir inşa edeceğiz

İzmir'de Yeşil Şehir Eylem Planı ve Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın tanıtımı yapıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Doğa ile iç içe şehir inşa edeceğiz" açıklamasında bulundu.



Her yağıştan sonra sel baskınlarıyla gündeme gelen İzmir’in Belediye Başkanı Soyer, bu durumun çözümüne ilişkin yaptığı konuşmada, şunları söyledi:



"İzmir 8 bin 500 yıllık tarihi boyunca insan uygarlıklarına yön veren bir dünya şehri. Ekoloji ve ekonomisini bir araya getirebilmek istiyoruz. Böylece İzmir'in doğal afetlere karşı dirençli bir şehir olmasını sağlayacağız. Ekoloji ve ekonomi arasındaki karşıtlığı ortadan kaldırabilmek için geliştirdiğimiz stratejinin özü kentsel ve kırsal alanları bir bütün halinde planlamak."



