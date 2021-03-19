Fahrettin Altun'dan flaş paylaşım!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun 15 Temmuz Anma Programlarının sloganını kendi sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ile 'Türkiye geçilmez' olarak belirlendiğini duyurdu.



Paylaşımda 'Şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, 15 Temmuz'da geçilemeyen iman dolu sinelerin otağıdır' denildi.



İşte Altun'un o paylaşımı...







