Ekrem İmamoğlu'na bir tepki daha!

Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen Çanakkale Şehitleri’ni anma töreninde gazi yakını bir kişi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, "Daha Gara şehitlerinin 40’ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diyerek tepki göstermişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine 'Burası Pervin Buldan ile çiçek ektiğin park değil şehitlik' diyen gazi yakınına 'Seni bulacağım' cevabına tepkiler sürüyor. İmamoğlu'na bir vatandaş 'Başkanım buldunuz mu dünkü gazi yakınını? Bul beni başkan' sorusuyla tepki gösterdi.