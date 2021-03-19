USD (Alış - Satış) : 7,27 - 7,28 EURO (Alış - Satış) : 8,66 - 8,67

Çukurova Havalimanı için tarih verildi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı altyapı inşaatının yüzde 92,3'ünün tamamlandığını, birinci etabın 2022'de hizmete açılacağını belirtti.

Güncel / 19 Mart 2021 Cuma 11:57
Çukurova Havalimanı için tarih verildi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı altyapı inşaatının yüzde 92,3'ünün tamamlandığını, birinci etabın 2022'de hizmete açılacağını belirtti.

Mersin'de Çukurova Havaalanı şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye 19 yıldır büyük bir ulaştırma ve haberleşme hamlesi gerçekleştirdiğini belirterek, 'Türkiye'nin her noktasını kendi içinde ulaştırma projeleriyle bağlarken, bölgemiz ve dünya ile de lojistik alanında iş birliğimizin geliştirilmesi için öncü adımlar atıyoruz. Geldiğimiz noktada Türkiye, tarihe, bölgesinde bir lojistik süper güç olarak adını yazdırmış, Avrupa'dan uzak Asya'ya kadar giden ticari koridorlar üzerinde hakimiyetini ilan etmiştir. Tüm bu kazanımlar, hava, kara, deniz ve demiryolları ile haberleşmede hayata geçirilen cesur projelerimizin sonucudur. Türkiye'nin her noktası bu adımlardan nasibini alırken, Mersin ve Çukurova bölgesinde de, yöremizin çehresini değiştirecek, geleceğe hazırlayacak stratejik adımlarla ilerliyoruz' dedi.

Çukurova Havalimanı inşası titizlikle sürdürüldüğünü belirten Bakan Karaismailoğlu, 'İnşaatımızı, pek çok benzer büyüklükte projede olduğu gibi 'altyapı' ve 'üstyapı' şeklinde iki farklı ihale kapsamında ele aldık. Havalimanı'nın altyapı inşaatına 2017 yılının başında başladık. Bugüne kadar yüzde 92,3 oranında fiziki gerçekleşme kat ettiğimiz çalışmalarımızı inşallah yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz' diye konuştu.

Çukurova Havalimanı'nın üst yapı inşaatlarını, yap-işlet-devret yöntemi ile yaptıklarıın kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
'Birinci etap inşaatları için 60 bin metrekarelik İç-Dış Hatlar Terminal Binası, 30 bin metrekarelik kapalı otopark ve viyadük, 6 adet sabit ve hareketli yolcu köprüsü, DHMİ Hizmet Binası, teknik blok ve kontrol kulesi, kaza ve yangın istasyonu, güç merkezi, akaryakıt istasyonu, atık su arıtma tesisi, ısı merkezi ve depolar, uçak yakıt hidrant tesisi ile peyzaj alanları yer alacak. Birinci Etabı, inşallah 2022'de tamamlayarak, havalimanımızı hizmete açacağız. Yap işlet devret ihale usulü ile yapılacak üstyapı (terminal ve mütemmim yapılar) için görevli şirket toplamda 155 milyon euro yatırım yapacaktır.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

13 Mart Balık burcundaki Yeni Ay’ın burçlara etkileri

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement