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CHP'li Ekrem İmamoğlu kanal temizliğini yatırım diye gösterdi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı tweete Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı tepki gösterdi. Lokma Çağırıcı, “Haberi ibretle okudum o bölgede en son su baskını 2009 yılında yaşandı ondan sonra o bölge rehabilite edildi ve su baskını yaşanmadı kanal temizliğini yatırım diye lanse eden bir zihniyetle karşı karşıyayız Ekrem beyin bu yapılan haberden haberi yok sanırım tamamen mizansen” dedi. Lokam Çağırıcı’ya Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım destek verdi.

Güncel / 19 Mart 2021 Cuma 13:01
CHP'li Ekrem İmamoğlu kanal temizliğini yatırım diye gösterdi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da İBB personelinin kanal temizleme çalışmasını büyük bir yatırım projesi gibi sunmasına Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı tepki gösterdi ve 'Kanal temizliğini yatırım diye lanse eden bir zihniyetle karşı karşıyayız' dedi.



Ekrem İmamoğlu Twitter'da yaptığı paylaşımda, 'İstanbul'un tıkalı damarlarını tek tek açıyoruz. Bağcılar'da yağmur suyu kanallarından tam 3.600 ton çamur çıkardık. Her yağmurda taşkın sorunu yaşanan Ordu ve Taşocağı Caddeleri'nde altyapı sorununu kalıcı olarak çözüyoruz' ifadelerini kullandı.



ÇAĞIRICI: 'EKREM BEYİN YAPILAN HABERDEN HABERİ YOK SANIRIM'

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise söz konusu paylaşıma, 'Haberi ibretle okudum. O bölgede en son su baskını 2009 yılında yaşandı. Ondan sonra o bölge rehabilite edildi ve su baskını yaşanmadı. Kanal temizliğini yatırım diye lanse eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ekrem beyin bu yapılan haberden haberi yok sanırım tamamen mizansen' şeklinde cevap verdi.



YILDIRIM: 'ÜMRANİYE'NİN OTOPARK PROJESİ SENELERDİR ÇÖZÜM BEKLİYOR'

Başkan Lokman Çağırıcı'ya destek veren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 'Başkanım ajans öyle yazmasını istemiştir' ifadelerini kullandı.



Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise 'İBB yönetimi böyle mizansen çalışmalar yapmak yerine, senelerdir çözüm bekleyen Ümraniye Meydan altı katlı otopark projesini çözüme kavuştursa da, komşularımız da rahat bir nefes alsa' ifadesini kullandı.

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