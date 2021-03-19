CHP'li Belediyede skandallar zinciri: Kaçak ve fazla imar uygulamaları, ihale fesatları, bankamatik memurlar...

'İmar, çete, rüşvet' dosyaları iddialarıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nde skandallar zinciri peş peşe ortaya çıkıyor. İlk olarak Antalya'nın yerel yayın organlarından Lider Gazete'nin olayı gündeme taşımasının ardından soruşturmaya ilişkin çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.



İHALEYE FESAT BAKANLIK RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI



İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı ön inceleme raporuna göre, Muratpaşa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 10/07/2020 tarihli ve 228 sayılı yazısında, belediye encümeninin kararlarına istinaden ihaleye çıkarılan taşınmazların ihalesine ilişkin ilanın yerel basında yayımlandığı ancak ulusal basında yayımlanmadığının belirtildi.



Söz konusu ihalelere ihalelere ilişkin ilanların ulusal gazetede de yayımlanması gerekirken yalnızca yerel gazetelerde yayımlandığı, dolayısıyla ihalelerin 2886 sayılı kanunun 17. maddesine aykırı hareket edildiği ortaya çıktı.



YANDAŞLARA HAKSIZ KAZANÇ



Söz konusu ihalenin ulusal gazetede yayımlanmaması nedeniyle rekabetin daraltıldığı, bu açıdan rekabet şartlarının oluşmadığı, ihaleye sadece mahalli gazete ilanını gören kişilerin katıldığı ve bu kişiler lehinde haksız bir menfaat oluşmasına neden olunduğu belirtildi.



LİYAKATSİZ ATAMALAR ORTAYA ÇIKTI



Belediye Başkanlığı tarafından, Akdeniz Üniversitesi'nde 'araştırma görevlisi' olarak görev yapan M.Ç.K.'nın, doktora öğrenimini tamamlamamış olmasına, mevzuatla aranan öğrenim, sertifika ve benzeri belgelere sahip olma şartlarını taşımamasına rağmen uzman unvanı ile atandığı iddiası ile ilgili olarak ise raporda, 'Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel atanacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atanabilirler' ifadelerine yer verildi.



TORPİLLİ ATAMAYA SORUŞTURMA İZNİ



Söz konusu atamada Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Başkan Yardımcısı E.İ. ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü S.K.A.'nın imzalarının bulunması nedeniyle soruşturma izni verildi.



247 GÜNÜN YALNIZCA 15 GÜNÜ İŞE GELDİ



Diğer yandan Belediye Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü'nde görevli şirket personeli CHP İl Gençlik Kolları eski Başkanı M.G.'nin görevine gelmediği halde hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edildi.



Konuyla ilgili olarak, 'Belediye Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü'nde görevli şirket personeli M.G.nin mesaiye devamlılığının kontrolü amacıyla yapılan incelemede; şirket personeli M.G.'nin, 2016 yılında işe gelmesi gereken toplam 247 günün yalnızca 15 günü işe geldiği, 2017 yılında 250 günden yalnızca 10 günü işe geldiği, 2018 yılında 249 günün 15 günü işe geldiği, 2019 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesinde geçici olarak görevlendirildiği, 2020 yılında 64 günün hiçbirinde işe gelmediğinin görüldüğü' belirtildi.



Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın, M.G. ile ilgili bazı görev yazılarında imzası olduğu dolayısıyla kendi belediyesinde çalıştığını bildiği personelin işe gelip gelmemesi konusunda bilgi sahibi olmamasının hayatın olağan akışına da aykırı olduğu, partisinin yapmış olduğu birçok etkinlikte ve seçim sürecinde beraber çalıştıkları dolayısıyla Ümit Uysal ve diğer sorumlu kişiler hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.



CHP'Lİ BAŞKAN ÜMİT UYSAL HESAP VERECEK!



Raporda, rutin bir işlem haline geldiği anlaşılan müdür kadrosunda bulunan personelin uzun sürelerden bu yana geçici görev adı altında başkanlık makamı tarafından görevlendirilmesinin ve anılan personelin mesaiye riayet etmemesinin insan kaynağının etkin ve verimli kullanılmasına engel bir durum oluşturduğu gerekçesiyle, söz konusu müdürlerin sadece özlük işlemleri açısından Strateji Müdürlüğüne ait olmakla birlikte başkanlık makamı emrinde görevlendirildikleri ve Belediye Başkanının bizzat görevlendirmesiyle is yaptıkları görüldüğünden işe devam durumları konusunda doğrudan başkanlık makamı tarafından bir takip sisteminin oluşturulması gerektiği, bu nedenle birim müdürlerinin işe devam edip etmediklerinden bizzat belediye başkanının sorumlu olduğu anlaşıldığından dolayı yine Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal hakkında 'soruşturma izni verilmesine' karar verildiği görüldü.



HAK ETMEDİKLERİ HALDE MİLLETİN PARASINA ÇÖKTÜLER



Hazırlanan raporda ayrıca, 'Diğer taraftan alınan bazı ifadelerden ve yapılan araştırmadan anlaşıldığı kadarıyla şirket personeli M.G.'nin, belediye başkanının da mensup olduğu bir siyasi partinin 'ilçe gençlik kolları başkanı' olması nedeniyle birim müdürlerinin bu konuda sıkıntı yaşadıklarının anlaşıldığı, nitekim 7 kez görev yerinin değiştirildiği, bu durumun belediyenin diğer çalışanları açısından adaletsizliğe sebebiyet verdiği ve hak etmediği halde maaş almasına sebep olunduğu anlaşıldığı' ifadeleri yer aldı.



'GEÇİCİ GÖREV' ADI ALTINDA VURGUN



Muratpaşa Belediye Başkanlığı'nca farklı birimlerde müdür kadrosunda görevli iken 11 birim müdürün 'geçici görev' adı altında Strateji Geliştirme Müdürlüğünde görevlendirildiği ancak belirtilen görevlilerin işe gelmediğinin tespit edildiği' iddiasıyla ilgili olarak hazırlan raporda, B.Ö.'nün 262 gün olarak gözükmesine rağmen 72 saat çalışma göründüğü, A.K. ve E.Ö.'nün çalışması gereken toplam süre sistemde 63 gün, S.A.'nın 66 gün, S.S.'nin 661 gün, İ.G.'nin 422 gün, Y.Ş.S.'nin 274 gün, S.Ö.'nün 13 gün, A.G.'nin 67 gün olarak gözükmesine rağmen izinsiz olarak hiç göreve gelmedikleri görüldü.



SADECE 13 GÜN GÖREVE GELDİ



Yine raporda yer alan bilgilere göre, Z.A.'nın bin 154 gün gözükmesine rağmen sadece 13 gün göreve geldiği diğer günlerde izinsiz olarak hiç göreve gelmediği, B.S.'nin personel mesai takip sistemi dökümleri incelendiğinde çalışılması gereken toplam süre sistemde, 712 gün olarak gözükmesine rağmen sadece 33 gün göreve geldiği diğer günlerde izinsiz olarak hiç göreve gelmediği anlaşıldı.



LİSTEDE KİMLER YOK Kİ?



Stratejik Geliştirme Müdürlüğü'nde görevli 11 birim müdürünün ise gelmediği tespit edildi. İşte o müdürlerin listesi;



- S. A'nın 25/07/2019 - 14/10/2020 tarihleri arasında Başkanlık emrinde görevli olduğu, bu süre zarfında personel mesai takip sistemi dökümleri incelendiğinde çalışılması gereken toplam süre sistemde 66 gün ya da 528 saat olarak gözükmesine rağmen izinsiz olarak hiç göreve gelmediği tespit edildi.



1 YILDA YALNIZCA 3 GÜN MESAİ



- Müdür B.Ö'nün 20/08/2014 - 08/06/2015 tarihleri arasında ve 03/03/2020 14/10/2020 tarihleri arasında Başkanlık emrinde görevli olduğu, bu süre zarfında personel takip sistemi dökümleri incelendiğinde çalışılması gereken toplam süre sistemde 262 gün ya 2.096 saat olarak gözükmesine rağmen sadece 72 saat çalışma görüldüğü diğer günlerde izinsiz olarak hiç göreve gelmediği tespit edildi.



MESAİDE YOKLAR AMA KAĞITTA VARLAR



- Müdür A.K'nın 13/03/2019 - 14/10/2020 tarihleri arasında Başkanlık Emrinde olduğu, bu süre zarfında personel mesai takip sistemi döküman incelendiğinde çalışması gereken toplam süre sistemde 63 gün ya da 504 saat olarak gözükmesine rağmen izinsiz olarak hiç göreve gelmediği tespit edildi.



- Müdür S.S'nin 09/02/2018 - 14/10/2020 tarihleri arasında Başkanlık emrinde görevli bu süre zarfında personel mesai takip sistemi dökümleri incelendiğinde Toplam süre sistemde 661 gün ya da 5.288 saat olarak gözükmesine rağmen izinsiz olarak hiç göreve gelmediği tespit edildi.



- Müdür İ.G'nin 28/01/2019 - 14/10/2020 tarihleri arasında Başkanlık emrinde görevli olduğu bu süre zarfında personel mesai takip sistemi dökümleri incelendiğinde çalışılması toplam süre sistemde 422 gün ya da 3.376 saat olarak gözükmesine rağmen izinsiz olarak hiç göreve gelmediği tespit edildi.



- Müdür Y.Ş.Ş'nin 09/09/2019 - 14/10/2020 tarihleri arasında Başkanlık emrinde olduğu bu süre zarfında personel mesai takip sistemi dökümleri incelendiğinde toplam süre sistemde 274 gün ya da 2.192 saat olarak gözükmesine rağmen izinsiz olarak hiç göreve gelmediği, tespit edildi.



3.5 YILDA, 13 GÜN MESAİ



- Müdür Z.A'nın 10/06/2015 - 04/02/2016 tarihleri arasında ve 11/10/2016 - 14/10/2020 tarihleri arasında Başkanlık emrinde görevli olduğu, bu süre zarfında personel mesai takip sistemi dökümleri incelendiğinde çalışılması gereken toplam süre sistemde 1.154 gün ya da 9.232 saat! Olarak gözükmesine rağmen sadece 13 gün göreve geldiği diğer günlerde izinsiz olarak hiç göreve gelmediği tespit edildi.



- Müdür S.Ö'nün 21/11/2019 - 14/10/2020 tarihleri arasında Başkanlık emrinde görevli oldu bu süre zarfında personel mesai takip sistemi dökümleri incelendiğinde çalışılması gereken toplam süre sistemde 13 gün ya da 104 saat olarak gözükmesine rağmen izinsiz olarak hiç göreve gelmediği, tespit edildi.



2 YILDA, 33 GÜN MESAİ



-Müdür B.S'nin 18/12/2014 - 15/08/2017 tarihleri arasında ve 05/06/2020-14/10/2020 tarihleri arasında Başkanlık emrinde görevli olduğu, bu süre zarfında personel mesai takip sistemi dökümleri incelendiğinde çalışılması gereken toplam süre sistemde 712 gün ya da 5.696 saat olarak gözükmesine rağmen sadece 33 gün göreve geldiği diğer günlerde izinsiz olarak hiç göreve gelmediği, tespit edildi.



- Müdür A.G'nin 16/02/2017 - 14/10/2020 tarihleri arasında Başkanlık emrinde görevli olduğu, bu süre zarfında personel mesai takip sistemi dökümleri incelendiğinde çalışması gereken toplam süre sistemde 67 gün ya da 536 saat olarak gözükmesine rağmen izinsiz olarak hiç göreve gelmediği, tespit edildi.